Рада НБУ планує призначити Соркіну двох нових заступників

Про це УНІАН повідомив член ради НБУ Василь Горбаль.

При цьому В.Горбаль позитивно відізвався про кандидатів на посаду заступників голови НБУ і уточнив, що Олексій Ткаченко нині є директором Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, а Микола Удовиченко очолює державний «Укрексімбанк».

«Кандидатів, швидше за все, буде обрано одноголосно. Це сприятиме розвитку міжнародного напрямку роботи Нацбанку. Я добре знаю Удовиченка, і це найкраща кандидатура з урахуванням його попереднього досвіду. Це професіонал, і його призначення сприятиме зміцненню позицій НБУ», - відзначив В.Горбаль.

За його словами, кадрове питання є головним на порядку денному завтрашнього засідання.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, на даний час першим заступником голови НБУ є Борис Приходько, заступниками - Валерій Прохоренко і Віра Ричаківська, посада заступника - куратора банківського нагляду вакантна.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. Виступаючи під час представлення у Верховній Раді, І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку у 2013 році. Також у числі пріоритетних завдань НБУ І.Соркін назвав зниження відсоткових ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків і приведення банківського контролю у відповідність з вимогами Євросоюзу.