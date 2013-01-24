Рада НБУ планує призначити Соркіну двох нових заступників
Рада Національного банку України на позачерговому засіданні, яке заплановане на завтра, 24 січня, має намір призначити двох нових заступників голові НБУ.
Про це УНІАН повідомив член ради НБУ Василь Горбаль.
При цьому В.Горбаль позитивно відізвався про кандидатів на посаду заступників голови НБУ і уточнив, що Олексій Ткаченко нині є директором Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, а Микола Удовиченко очолює державний «Укрексімбанк».
«Кандидатів, швидше за все, буде обрано одноголосно. Це сприятиме розвитку міжнародного напрямку роботи Нацбанку. Я добре знаю Удовиченка, і це найкраща кандидатура з урахуванням його попереднього досвіду. Це професіонал, і його призначення сприятиме зміцненню позицій НБУ», - відзначив В.Горбаль.
За його словами, кадрове питання є головним на порядку денному завтрашнього засідання.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, на даний час першим заступником голови НБУ є Борис Приходько, заступниками - Валерій Прохоренко і Віра Ричаківська, посада заступника - куратора банківського нагляду вакантна.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. Виступаючи під час представлення у Верховній Раді, І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку у 2013 році. Також у числі пріоритетних завдань НБУ І.Соркін назвав зниження відсоткових ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків і приведення банківського контролю у відповідність з вимогами Євросоюзу.