Вартість котеджів під Києвом зросла

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 22 по 28 жовтня зросла на 0,38% (на 6 дол.) - до 1 585 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 373 тис. 517 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Як указується в повідомленні, в Києві будинки подешевшали в межах 0,42% (на 9 дол.) - до 2 204 долара за 1 кв. м при середній вартості 510 тис. 238 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, збільшення вартості котеджів зафіксовано в Києво-Святошинському – на 18 дол., до 1 874 дол./кв. м і Бородянському районах – на 24 дол., до 1 082 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості котеджів спостерігається в Обухівському – на 8 дол., до 1 888 дол./кв. м, Бориспільському, – на 22 дол., до 1 487 дол./кв. м, Васильківському, – на 1 дол., до 1 304 дол./кв. м, Вишгородському – на 19 дол., до 1 376 дол./кв. м, Броварському, – на 28 дол., до 1 190 дол./кв. м, і Макарівському районах – на 16 дол., до 994 дол./кв. м.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (виключаючи котеджні селища) становить: у Києво-Святошинському районі – 42%, Васильківському – 13%, Бориспільському – 12%, Вишгородському – 9%, Обухівському – 8%, Бородянському – 7%, Броварському – 6% і Макарівському – 3%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) в Київському регіоні з 15 по 21 жовтня знизилася на 1,64% (на 26 дол.) – до 1 579 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 366 тис. 837 дол.

Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).