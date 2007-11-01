Ціна на нафту поставила абсолютний рекорд

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 31 жовтня 2007р. на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 90,63 (+3,19%) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 94,53 (+4,15%) дол./бар.

Зростання цін було викликане даними Міністерства енергетики США (DOE) про зниження комерційних запасів сирої нафти в США за період з 19 по 26 жовтня 2007р. на 3,9 млн. бар., що перевищило очікування аналітиків.

Нагадаємо, згідно з доповіддю Міненергетики США, станом на 26 жовтня запаси сирої нафти і похідних енергоносіїв характеризувалися наступними тижневими змінами: сира нафта - запаси знизилися на 3,9 млн. бар. і досягли 312,7 млн. бар., що нижче за показник на аналогічну дату попереднього року на 7,5%.

Запаси бензинів збільшилися на 1,3 млн. бар. і досягли 195,1 млн. бар., що нижче за показник на аналогічну дату попереднього року на 5,5%; запаси важких дистилятів зросли на 0,8 млн. бар. і досягли млн. 135,3 бар., що нижче за показник на аналогічну дату попереднього року на 6,1%.

Запаси стратегічного нафтового резерву за минулий тиждень не змінилися і як і раніше складають 693,9 млн. бар.

Власний нафтовидобуток у США за тиждень знизився з 5,122 млн. бар./день до 5,144 млн. бар./день; переробка нафти зменшилася з 14,940 млн. бар./день до 14,927 млн. бар./день, а пропускна спроможність нафтопереробного сектора - з 87,1% до 86,2%; імпорт нафти зріс з 9,103 млн. бар./день до 9,381 млн. бар./день.

РБК