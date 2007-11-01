Два київські чиновники за вимагання $400 тисяч хабара підуть під суд

У Києві направлено до суду кримінальну справу проти двох заступників голови РДА за вимагання 400 тис. дол. хабара

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням двох заступників голови державної адміністрації одного із районів м. Києва у вимаганні в липні п. р. хабара в сумі 400 тис. доларів

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури, зазначені посадовці вимагали від керівників одного із комерційних підприємств хабар за надання дозволу на розміщення торговельних павільйонів.