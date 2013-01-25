Вчені стверджують, що винайшли спосіб боротьби зі СНІДом
17:26, 25 січня 2013Суспільство
2201 0
Білоруським ученим у 2012 році вдалося сконструювати сполуку для боротьби з ВІЛ.
Сполуки здатні блокувати функціонально важливі ділянки оболонки вірусу / Фото : Bill Frymire
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, заступник голови Президії Національної академії наук Білорусі Володимир Гусаков повідомив, що білоруським ученим у 2012 році вдалося сконструювати сполуку для боротьби з ВІЛ.
«Інформатики і біохіміки здійснили математичний дизайн чотирьох хімічних сполук, які мають широкий спектр нейтралізуючої активності до ВІЛ-1», - відзначив В.Гусаков.
За його словами, сконструйовані сполуки здатні блокувати функціонально важливі ділянки оболонки вірусу і є перспективними базовими структурами для створення нових лікарських препаратів проти СНІДу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter