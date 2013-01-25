Вчені стверджують, що винайшли спосіб боротьби зі СНІДом

17:26, 25 січня 2013
Суспільство
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Білоруським ученим у 2012 році вдалося сконструювати сполуку для боротьби з ВІЛ.

Сполуки здатні блокувати функціонально важливі ділянки оболонки вірусу / Фото : Bill Frymire

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, заступник голови Президії Національної академії наук Білорусі Володимир Гусаков повідомив, що білоруським ученим у 2012 році вдалося сконструювати сполуку для боротьби з ВІЛ.

«Інформатики і біохіміки здійснили математичний дизайн чотирьох хімічних сполук, які мають широкий спектр нейтралізуючої активності до ВІЛ-1», - відзначив В.Гусаков.

За його словами, сконструйовані сполуки здатні блокувати функціонально важливі ділянки оболонки вірусу і є перспективними базовими структурами для створення нових лікарських препаратів проти СНІДу.

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