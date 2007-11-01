Президент здійснить перший державний візит до Ізраїлю за останні 11 років

14-15 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з державним візитом Ізраїль. Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зауважив, що це перший державний візит до цієї країни за останні 11 років.

За інформацією О.ЧАЛОГО, під час візиту плануються зустрічі Президента України з усім керівництвом Ізраїлю, а також підписання ряду міжнародних документів.

Зокрема, за його словами, планується підписати спільну декларацію про поглиблення і подальший розвиток співробітництва між двома країнами, протокол про внесення змін і доповнень до угоди про повітряне сполучення між країнами та меморандум між міністерствами економіки, а також документ про співробітництво щодо проведення Євро-2012.

При цьому О.ЧАЛИЙ зауважив, що передбачається дужа насичена програма – В.ЮЩЕНКО планує відвідати багато заходів, в тому числі економічного характеру.