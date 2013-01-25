З України видворили злодія в законі «Омара Уфимського»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

У прес-службі нагадали, що раніше «Омар Уфімський», перебуваючи у міждержавному розшуку, був затриманий працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області. Тоді у нього було вилучено вогнепальну зброю, яку він незаконно зберігав, за що його і було засуджено Приморським районним судом м.Одеси до позбавлення волі.

Після звільнення з місць позбавлення волі стосовно «Омара Уфімського» одразу застосували екстрадиційний арешт, оскільки з 2008 року його розшукують правоохоронні органи Російської Федерації за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч.3 п.б ст.163 (вимагання, тобто вимога передачі чужого майна під погрозою застосування насильства, групою осіб за попередньою змовою, із застосуванням насильства), ч.2 п.а,в,г ст.126 (викрадення людини, зроблене групою осіб за попередньою змовою, із застосуванням насильства, небезпечного для життя, із застосуванням зброї з корисливих спонукань) Кримінального кодексу РФ.

Як повідомив заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Віталій Стрижак: «згідно з вироком Міщанського районного суду м.Москви у Російській Федерації Омара очікує 7,5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму».