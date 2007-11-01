У бюджеті Києва з`явилася діра в 273 мільйони

Бюджет Києва за дев’ять місяців недовиконано на 273 млн. грн. Про це повідомив сьогодні на пленарному засіданні сесії голова бюджетної комісії Київради Володимир ПРИСЯЖНЮК під час обговорення проекту рішення про внесення змін до бюджету столиці на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що у грудні минулого року був затверджений консолідований бюджет Києва в обсязі 14,9 млрд. грн. Протягом року, через внесення змін до бюджету, його було збільшено до 18,1 млрд. грн.

Як пояснив В.ПРИСЯЖНЮК, керівництвом Києва було взято «завищені зобов’язання». При цьому він зазначив, що сума недоотриманих коштів з 18,1 млрд. грн. запланованих є незначною. «Це повністю нормально для економічного комплексу Києва. Ми просто взяти завищені зобов’язання, і, на превеликий жаль, ці зобов’язання не виконані», - сказав голова комісії.

У зв’язку з цим депутати розглянули зміни до бюджету, які передбачали певний перерозподіл статей бюджету.