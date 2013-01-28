У США збирають підписи за впровадження для України «списку Павличенків»

На сайті Білого дому почався збір підписів під петицією з закликом ввести санкції проти українських чиновників, причетних до фальсифікації справи проти Дмитра та Сергія Павличенків, пише Дзеркало тижня з посиланням на Kyivpost.

Петицію подали захисники сім'ї Павличенків. Вона була зареєстрована на сайті Білого дому 26 січня і станом на 28-е під нею підписалися більше 1,5 тисячі осіб (за необхідних 100 тисяч підписів).

"Звільнити незаконно засуджених до довічного ув'язнення Павличенків і розширити сферу законопроекту Магнітського на Україну", - йдеться в назві петиції.

Ініціатори пропонують американській владі, зокрема, заборонити в'їзд в США голові ради Міністрів Криму (екс-міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову, начальнику слідчого відділу внутрішніх справ України Василю Фариннику та іншим особам, "причетним до фальсифікації справи і прикриття фальсифікації справи, а також суддям, які відмовилися прийняти докази невинності Павличенків".

Автори петиції також закликають заарештувати рахунки цих осіб в американських банках і розслідувати участь голландської компанії BV Gooioord в підкупі прокурорів, співробітників міліції і суддів.