Провокації проти татар - це спроба відвернути увагу від «дерибану» землі?

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вважає запланованою провокацією сьогоднішні події в Сімферополі, де через землю на вулиці Балаклавській сталися зіткнення.

«Це була запланована провокація з боку тих, хто прийшов сюди сьогодні громити будинки кримських татар. Якийсь ГАРКУША (представник фірми «Олві-Крим», яка претендує на землю - УНІАН), який нібито має право власності на цю землю, він купив близько 400-500 молодих людей, студентів – я думаю ректорам треба з цим розібратися – і вони прийшли сюди бити кримських татар і громити їхні будинки. Зрозуміло, люди, зібралися, щоб захистити своє право будуватися», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.ЧУБАРОВ вважає, що мета всього що відбувається була одна – відвернути увагу від масового «дерибану» кримської землі. За словами Р.ЧУБАРОВА, вже декілька тижнів готується ланцюг провокацій. «Це один з відволікаючих моментів від масштабного дерибану землі, який проводиться останній місяць, поки що немає структурованої влади (ВР України – УНІАН). На Південному березі Криму масово роздаються землі фірмам, які мають буквально 15-20 тисяч (гривень – УНІАН) статутного фонду, і цим займаються усі рівні властей – починаючи від сільських і селищних рад і закінчуючи Верховною Радою Криму», - заявив перший заступник голови Меджлісу.

«Людей намагаються підбурити за національною ознакою», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі сталися локальні зіткнення між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами. За даними очевидців, постраждали декілька чоловік (зокрема, в першій половині дня були травмовані чоловік похилого віку і дівчина, а в другій половині дня - жінка). Це вже не перший конфлікт на самозахопленні на вулиці Балаклавській. 18 січня 2007 року там сталися зіткнення між представниками фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами.

За повідомленням Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, ділянка площею 2,6 га по вулиці Балаклавській захоплена ініціативною групою кримських татар з березня 2006 року.