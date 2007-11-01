Золото вперше з 1980 р. подорожчало до 800 доларів за унцію

Вартість тройської унції золота на нью-йоркській товарній біржі NYMEX 31 жовтня перевищила 800 доларів США, передає Associated Press. Хоча до закриття біржі ціна унції становила тільки 795,3 долара, на електронних торгах вона дійшла до 800,8 долара.

Причиною подорожчання стало зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США. Цей же захід призвів до рекордного послаблення долара і різкого подорожчання нафти.

Зросли ціни також на срібло та платину. Тройська унція цих дорогоцінних металів на NYMEX коштувала відповідно 14,438 і 1447,6 долара.

Востаннє 800 доларів за унцію золота пропонували в 1980 році. У січні того року ціна тройської унції досягла 875 доларів. З урахуванням інфляції це близько двох тисяч сучасних доларів.

З середини серпня золото подорожчало на 150 доларів. Попит на золото зростає завдяки трейдерам, які використовують його як заміну для здешевілої валюти та інших ризикованих активів.

Лента.ру