На місці загибелі людей у Дніпропетровську буде збудовано велику церкву

На місці будинку, де стався вибух, буде збудовано церкву.

Про це т.в.о. голови Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР повідомив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, обговорюючи з ним питання ліквідації наслідків вибуху побутового газу, що стався 13 жовтня ц.р. в житловому будинку по вул. Мандриківській, 127 у Дніпропетровську.

«Я підписав п’ять угод щодо виконання робіт із будівництва церкви на місці загибелі людей. Третій і четвертий під’їзди будинку за декілька місяців будуть повністю демонтовані і там почнеться спорудження великого храму. Це буде місце, куди зможуть прийти родичі загиблих і вшанувати їхню пам’ять», – зазначив В.БОНДАР.

В.БОНДАР поінформував В.ЮЩЕНКА, що загалом на сьогодні постраждалі отримали на свої рахунки близько 150 мільйонів гривень компенсації за втрачене житло. За його словами, держава повністю оплачує проживання постраждалих у готелях, їхнє харчування, забезпечує одягом. «Люди відчуватимуть підтримку з боку держави до того часу, поки не куплять собі нове житло і всі необхідні предмети побуту», – наголосив він.

Також В.БОНДАР повідомив, що власник «Дніпрогазу» – компанія «Газекс» забезпечить Дніпропетровську обласну клінічну лікарню обладнанням на п’ять мільйонів гривень для надання екстреної і невідкладної допомоги постраждалим на території цієї області під час аварій, ДТП чи інших трагічних випадків. «Завдяки цьому обладнанню ми зможемо з будь-якої точки Дніпропетровська доставити людину у тяжкому стані і повернути її до життя. Це майже п’ятдесят пунктів обладнання, які докорінно змінюють усі підходи до невідкладної медицини в Дніпропетровській області», – зазначив В.БОНДАР.

Також керівник області додав, що школі, в якій відбувалося засідання штабу з ліквідації наслідків аварії, надання допомоги постраждалим від вибуху, їх харчування, буде надано один мільйон гривень на закупівлю нового обладнання для кухні та їдалень, ремонту туалетів, придбання нового комп’ютерного класу, класу фізики, спортивного інвентарю тощо.

«Все, що залежало від влади, на сьогодні зроблено», – наголосив В.БОНДАР.