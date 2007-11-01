Київ готується протидіяти загрозі газових вибухів

Київрада визначила земельні ділянки під будівництво опорних пунктів аварійних бригад "Київгазу" у п’яти районах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на сесії Київради. За проект рішення проголосували 85 депутатів. Рішення прийнято з метою створення територіально розгалуженої системи опорних пунктів оперативного реагування на надзвичайні ситуації в газовому господарстві.

Згідно з документом рішення, яким затверджено схему, протягом року передбачається здати в експлуатацію вже збудовані опорні пункти в Дарницькому районі на перетині вулиці Чернігівської та вулиці Горлівської – виділена земельна ділянка 0,3 га; в Деснянському районі на вул. Закревського – 0,23 га; в Оболонському – на вулиці Т.Дибенка, 6 – 0,28 га; в Подільському на вул. Фрунзе, 101 – 0,12 га; у Святошинському районі на вул. Ромена Ролана, 16 – 0,3 га.

Депутати своїм рішенням доручили головному управлінню земельних ресурсів КМДА спільно з ВАТ «Київгаз» до 28 грудня поточного року підготувати та внести на розгляд сесії Київради проект рішень про відведення «Київгазу» земельних ділянок під майбутні опорні пункти аварійних бригад площею від 0,2 до 0,3 га на території Голосіївського, Дніпровського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів.

На сьогоднішній день, як повідомив генеральний директор, голова правління «Київгазу» Сергій СЛЄПКАНЬ, в Києві діє лише три опорних пункти оперативного реагування: на Драйзера, 10, Червоноармійській, 18 та Білицькій, 45.

За його словами, в Києві має бути не менше, ніж по одному опорному пункту в кожному районі столиці для того, щоб забезпечити безпечне проживання киян.

Він повідомив, що на сьогоднішній день через те, що вулиці міста завантажені транспортом, через затори на дорогах, 50% часу своєї роботи оперативні бригади витрачають на те, щоб проїхати у пробках до місця події. Інші 50% ідуть на ліквідації надзвичайної ситуації.

Таким чином, зазначив він, щоб зменшити час перебування бригади у дорозі, опорними пунктами необхідно забезпечити кожний район міста і щоб бригади втрачали на дорогу не 40 хв., як це відбувається зараз, а максимум 10 хв.

Всього в Києві, за інформацією С.СЛЄПКАНЯ, в "Київгазі" працює 2200 співробітників. Крім опорних пунктів аварійних бригад в Києві діяло 28 опорних пунктів, в яких працюють слюсарі газового господарства, тобто не оперативні працівники.

Чотири опорні пункти за останні півроку у Шевченківському районі були закриті в результаті конкурсу щодо оренди приміщень.