Президент видав указ про озеленення країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою поліпшення стану довкілля та залучення широких верств населення до вирішення екологічних завдань підписав сьогодні Указ “Про проведення акції «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь».

Згідно з документом, розміщеним на офіційному сайті глави держави, у листопаді 2007 року в Україні буде проведено акцію «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь».

Президент доручив Кабінету міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям затвердити у триденний строк плани заходів з проведення акції, передбачивши комплекс дій зі збереження довкілля на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, зокрема, з благоустрою та створення нових зелених зон, парків, скверів у кожному населеному пункті, поширення природоохоронних знань.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано взяти участь у підготовці та проведенні акції.

Крім того, Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення акції.

Цей Указ набирає чинності від дня його опублікування.