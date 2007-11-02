Українські екологи вимагають зупинити варварське знищення вовків

Представники Київського еколого-культурного центру і громадської еколого-правової організації «ЄкоПраво-Київ» звернулися до міністра охорони навколишнього природного середовища Василя ДЖАРТИ з вимогою зупинити варварське знищення вовків в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на прес-конференції у Києві.

За словами директора Київського еколого-культурного центру Володимира БОРЕЙКА, на сьогодні в Україні, згідно з офіційною статистикою, налічується 2 тис. 500 - 2 тис. 600 вовків, і ця кількість поетапно зменшується, оскільки полювання на вовків є безплатним і триває впродовж цілого року. Він також наголосив, що за кожного вбитого вовка мисливець отримує премію у розмірі 100 грн. від Держкомлісгоспу або обласних управлінь лісового господарства.

Як повідомив УНІАН В.БОРЕЙКО, згідно зі статистикою, впродовж року від укусів вовків страждає близько 5-6 осіб, тоді як від укусів собак лише у Львівській області за 2006 рік постраждала 471 особа.

У свою чергу юрист «ЄкоПраво-Київ» Галина ПРИСТИНСЬКА повідомила, що цього року екологи виграли суд у Держкомлісгоспу, добившись заборони на знищення вовченят і вагітних вовчиць.

У зверненні екологів до В.ДЖАРТИ, яке на прес-конференції оприлюднив керівник «ЄкоПраво-Київ» Борис ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ зазначено, що екологи вимагають перевести вовка з категорії «шкідлива тварина» у категорію «мисливська тварина», заборонити видачу премій і безкоштовних патронів за відстріл вовків, обмежити відстріл вовків одним мисливцем на рік до трьох голів, встановити термін відстрілу з 1 листопада по 30 березня, заборонити винищення вовків капканами, розробити та ввести критичну величину чисельності вовків для кожної області, створити спеціалізовані заказники для охорони вовка у місцях його проживання.

*** На сьогодні вовка внесено до Міжнародної Червоної книги, Європейського Червоного списку, Червоної книги багатьох країн. В Україні, попри прохання екологів, цю тварину ще й досі не внесено до Червоної книги.