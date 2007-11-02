Порошенко: ревальвації гривні не буде

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» голова ради Нацбанку України Петро Порошенко заявив, що ревальвації гривні не буде: «Не буде ревальвації. Курсу 4,90 грн/дол. не буде, тому що є коридор – 4,95 грн/дол. Буде плаваючий курс гривні, але не буде ні обвалів, ні вибухів».

«У Нацбанку, уряду, Президента і парламенту існує достатньо багато важелів впливу на курс гривні, у тому числі і перехід до таргетування курсу, – додав Петро Порошенко. – Але перехід не повинен бути таким, як в квітні 2005-го, коли всі прокинулися в іншій країні. Більше такого не буде».

Продовження інтерв`ю читайте в №11 журналу «Профиль»