Двері єврейської школи у Києві підпалив 11-річний хлопчик

Співробітники СБУ встановили особу, яка 31 жовтня скоїла підпал дверей у єврейській школі, яка розташована у Києві на проспекті Ватутіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, СБУ встановила співпрацю з єврейськими громадськими організаціями і сьогодні зранку знайшла людину, яка скоїла зазначений вчинок. Цією особою виявився 11-річний хлопчик.

«Для нас було важливо і принципово - відреагувати і знайти тих людей, які причетні до цього. Звичайно, ні про який кримінальний процес мова не йде. Думаю, що найголовніше, що правоохоронці уже працюють з його батьками. Проведемо профілактичну бесіду, повідомимо і саму школу, і керівництво школи, і громадські організації», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.