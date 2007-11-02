Двері єврейської школи у Києві підпалив 11-річний хлопчик
12:10, 02 листопада 2007Суспільство
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СБУ знайшла винуватця сьогодні вранці
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
За його словами, СБУ встановила співпрацю з єврейськими громадськими організаціями і сьогодні зранку знайшла людину, яка скоїла зазначений вчинок. Цією особою виявився 11-річний хлопчик.
«Для нас було важливо і принципово - відреагувати і знайти тих людей, які причетні до цього. Звичайно, ні про який кримінальний процес мова не йде. Думаю, що найголовніше, що правоохоронці уже працюють з його батьками. Проведемо профілактичну бесіду, повідомимо і саму школу, і керівництво школи, і громадські організації», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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