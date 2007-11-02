Ющенко нагородив орденом «За мужність» 13-річного Анатолія Слободенюка

Восьмикласник урятував трьох молодших сестер

Президент України ВІКТОР Ющенко нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня 13-річного Анатолія СЛОБОДЕНЮКА. Президент України ВІКТОР Ющенко нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня 13-річного Анатолія СЛОБОДЕНЮКА. Як повідомляє прес-служба глави держави, високу нагороду восьмикласнику Покришівської школи (Брусиловський район, Житомирська область) Президент вручив за мужність і самовіддані дії, виявлені під час порятунку від пожежі трьох молодших сестер – дворічних близнюків Софійки й Марійки та трирічної Аліси.

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