Ющенко нагородив орденом «За мужність» 13-річного Анатолія Слободенюка

12:38, 02 листопада 2007
Суспільство
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Восьмикласник урятував трьох молодших сестер

Віктор Ющенко нагороджує орденом «За мужність» ІІІ ступеня 13-річного Анатолія Слободенюка, який виніс з вогню 3-ох молодших сестер. Київ, 2 листопада
Президент України ВІКТОР Ющенко нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня 13-річного Анатолія СЛОБОДЕНЮКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, високу нагороду восьмикласнику Покришівської школи (Брусиловський район, Житомирська область) Президент вручив за мужність і самовіддані дії, виявлені під час порятунку від пожежі трьох молодших сестер – дворічних близнюків Софійки й Марійки та трирічної Аліси.

 

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