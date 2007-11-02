У Київраді вирішували сексуальні проблеми... жирафів

На вчорашньому засіданні Київради депутати вперше за останні два місяці обійшли увагою земельні питання і зосередилися на обговоренні доповнень до міського бюджету, пише Комерсант-Україна. Після ухвалення поправок і обіду депутати вже не стримували себе і решту рішень приймали, попиваючи коньяк з-під столу.

Основну дискусію викликав перегляд міського бюджету і програми соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2007 рік. В процесі обговорення з`ясувалося, що за останні дев`ять місяців Київ перевиконав свій бюджет на 3 млрд грн, і недоотримав 277 млн. грн кредитів. Основна частина боргу – кошти на покриття різниці тарифів за газ і тепло – близько 132 млн. "Якщо ці гроші зараз не перерахувати, завтра кияни залишаться без тепла. Лімітів на газ у нас немає, всі домовленості підтримуються на особистому рівні", - застерігав колег перед голосуванням перший заступник мера Анатолій Голубченко. Опозиція обурено зауважувала, що і "Київгаз", і "Київенерго" – комерційні структури, тому віддавати їм бюджетні гроші, призначені на соціальні програми, не варто. "3 млн. заберуть у освіти, ще 23 млн. у охорони здоров`я, плюс 46 млн. – у соціального захисту", - говорила представниця БЮТ Тетяна Меліхова.

Попри те, що фракції БЮТ і блоку Віталія Кличка не брали участі в голосуванні, поправки прийняли і гроші перерозподілили. На думку деяких депутатів, проблему невиконання бюджету за бажання вирішити можна дуже швидко. "Ну що таке 277 млн.? Проведемо парочку земельних аукціонів, притиснемо інвесторів і все покриємо", - сказав один з депутатів Комерсанту. Реалістичнішим був прогноз перенести велику частину боргу на наступний рік.

Після конфліктного голосування змін до бюджету розгляд соціально-економічної програми став схожим на анекдот. Найважливішою проблемою міста, на думку депутата Ігоря Вільдмана (блок Литвина), є відсутність сексуального життя у трьох самців-жирафів в Київському зоопарку. "Вони там не живуть, а доживають, страждаючи, що у них немає самки, а жирафам потрібне нормальне статеве життя", - пояснив пан Вільдман. Під невгамовний регіт програму ухвалили з поправкою – створити робочу групу для вивчення ситуації з жирафами і знайти кошти на покупку самок.

Друга частина засідання почалася з поздоровлень секретарю Київради Олесю Довгому з нагоди дня народження. Після обіду депутати вже розливали коньяк, як школярі, під столами. Процедура ухвалення рішень при цьому значно прискорилася, і депутати вже не стримували себе в коментарях. Ділянку в оренду для обслуговування артезіанської свердловини ЗАТ "Оболонь" передавали, "якщо пиво буде дешевше", а пропозицію представників київського заводу шампанських вин "Столичний" підтримали із словами "шампанське в студію". Щоправда, розгляд питання про виділення 70 га землі у Кончі-Заспі ЗАТ "Футбольний клуб "Динамо" вирішили відкласти на два тижні.