Електростанцію в Криму збудують на китайський кредит

Про це говориться у розпорядженні Кабінету міністрів №1079-р від 15 жовтня 2012 року, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, сумарна електрична потужність станції становиме 859,72 МВт, протяжність системи газопостачання – 206,5 км, протяжність ліній електропередач напругою 220-330 кВ – 420 км.

Вартість виконання будівельно-монтажних робіт за проектом затверджена у розмірі 4,693 млрд грн, устаткування – 7,343 млрд грн, інші витрати – 3,272 млрд грн, пусконалагоджувальні роботи – 0,078 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 жовтня 2012 року дозволила надання державних гарантій на 10 млрд грн за проектом будівництва парогазової електростанції в Щолкіно і розвитку мереж електро- і газопостачання в східній частині Кримського півострова. Держгарантії планується надати за зобов'язаннями компанії "Укренерго", що є одержувачем кредитних коштів.

Під будівництво парогазової електростанції в Щолкіно планується залучити кредити у банків Китаю.

Реалізація проекту з будівництва парогазової електростанції вимагає залучення кредиту на 1,25 млрд доларів.