Прогноз погоди: комуністи на демонстрації замерзнуть

Завтра в Україні очікується хмарна погода, без істотних опадів, лише вночі у південній частині та східних областях часом дощі, а наприкінці дня у північній частині невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень на півдні та сході пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°, у Криму 4-9° тепла, у північних та західних областях місцями до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, у західних областях та південній частині 7-12° (у Карпатах 1-6° тепла).

4-5 листопада - хмарна погода з проясненнями. 4 листопада дощі, у Карпатах з мокрим снігом, вдень у північній частині невеликі дощі (вночі у східних областях, у Криму та Приазов`ї переважно без опадів). Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, у південній частині 7-12° (на високогір`ї Карпат вночі та вдень близько 0°). Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

5 листопада погода зміниться: температура впродовж доби знизиться до 3° тепла - 2° морозу (у Карпатах до 7° морозу), випадатиме невеликий мокрий сніг (у Карпатах помірний сніг); у південних областях, Криму та Приазов`ї часом дощі, температура вночі та вдень 3-8° тепла (у Криму вдень 7-12°). Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

6-7 листопада - подальше зниження температури: вночі до 3-8° морозу, вдень 2° тепла - 3° морозу; у Криму вночі до 0-3° морозу, вдень до 0-5° тепла. 6 листопада у східних та західних областях, 7 листопада в Україні часом мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві та області у суботу невеликий дощ очікується наприкінці дня. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 1-3°, вдень 4-6° тепла; по області вночі 0-5° тепла, місцями до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

4-5 листопада - хмарна погода з проясненнями. 4 листопада вночі дощ (вдень невеликий); температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°; вітер західний, 5-10 м/с.

5 листопада погода зміниться: температура впродовж доби знизиться до 3° тепла - 2° морозу ), випадатиме невеликий мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

6-7 листопада - подальше зниження температури: вночі до 3-8° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу. 6 листопада - без істотних опадів, 7 листопада - мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.