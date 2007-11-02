Вакцинація від кору і краснухи загрожує генофонду української нації?

Масштабна вакцинація від кору і краснухи, яку планує провести Міністерство охорони здоров`я України в березні-квітні 2008 року, призведе до непередбачуваних наслідків, заявляють експерти.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент громадської організації “Ліга захисту громадських прав” Вячеслав КОСТИЛЄВ зазначив, що МОЗ «приховує від українців побічні ефекти, протипоказання і особливі застереження щодо використання «вакцини вірусу кору і краснухи живої U.S.P.», яку планують імунізувати 8 мільйонів українців віком від 15 до 29 років - це найрепродуктивніший віковий прошарок населення України. А дана вакцина особливо небезпечна в період зачаття. Таким чином, через рік в нашій країні почнуть народжуватися хворі і знівечені діти. Це - непоправний удар по генофонду нації”.

У свою чергу, лікар-педіатр Наталія КОЛОМІЄЦЬ заявила, що Україну хочуть зробити заслоном для кору, краснухи і туберкульозу в Європі, а обов`язкова вакцинація не принесе очікуваних результатів.

“Від рутинної імунізації відмовилися багато країн, зокрема, в Англії її немає вже 100 років, в Росії – 10. Фахівцями доведено, що найнадійніший імунітет до інфекції з’являється, коли людина перехворіє на цю хворобу. Хочу звернути увагу на те, що згадана вакцина вирощена на клітках абортованих плодів ембріонів. Цей клітинний матеріал може бути засіяний іншими вірусами, які викликають генетичні і онкогенетичні захворювання. І це буде введено в організм молодого покоління України – а це чверть населення”, – наголосила вона.

Н.КОЛОМІЄЦЬ звернула увагу на побічні ефекти, вказані в анотації виробника даної вакцини, - лихоманка, артралгії серед дівчат-підлітків і жінок, енцефаліт, вірогідні випадки тромбоципенії і анафілактичні реакції. За її словами, існує особлива загроза для жінок, які можуть завагітніти, тому зачаття слід уникати впродовж 28 днів після вакцинації.

Як сказала біолог Тамара ВЕБЕРОВА, імунітет, який формується після щеплень, не гарантує захисту від зараження і діє досить короткий період часу, а не все життя, як це декларується.

“Це підтверджують епідемії кору і дифтерії в Україні і перманентна епідемія туберкульозу, яка з кожним роком набирає все більших оборотів. Також значно зростає кількість хворих з поствакцинальними ускладненнями, які замовчуються і не фіксуються лікарями, а сам діагноз “поствакцинальне ускладнення” підміняється іншим, зазвичай, ГРВІ. Тим часом, спостерігається зрушення вікової планки хвороб у дітей - вони масово хворіють на ті хвороби, якими мали б перехворіти в дорослому віці. З цим пов`язують сплеск дитячої онкології в світі," – зазначила Т.ВЕБЕРОВА.

На її думку, “керованість хвороби” вакцинами – поняття помилкове, а на зміну епідеміям приходять хвороби, які вбивають людину поволі: рак, СНІД, синдром хронічної втоми. Їх розвиток учені пов`язують зі щепленнями від різноманітних хвороб, сказала вона.

У свою чергу, в коментарі УНІАН президент «Ради захисту прав і безпеки пацієнтів» Віктор СЕРДЮК відзначив, що МОЗ проводить примусову вакцинацію, не турбуючись про наслідки. «Фізичного примушення немає – ніхто в кандали не заковує, не прив`язує до стільця і не примушує вакцинуватися. Але створюється така атмосфера, що людей примушують робити щеплення. Будь-яке медичне втручання потребує інформованої згоди. Тільки після того, як людина знає про користь, ризик, шкоду і альтернативні методи захисту від інфекції, він зможе свідомо приймати рішення про вакцинацію, і це вважається правильним”, - сказав експерт.

За словами В.СЕРДЮКА, сьогодні, на жаль, не ведеться статистика ускладнень, викликаних вакцинацією. «З мого особистого досвіду можу констатувати, що було звернення до нашої організації пацієнтів, які постраждали так чи інакше від несприятливих наслідків вакцинації – це було», - додав він. Як сказав В.СЕРДЮК, вся медична документація, яка про це говорить, виправлена, перероблена і недостатня.

«У моїй практиці були випадки і серйозних ускладнень. Наприклад, у маленького хлопчика після щеплення БЦЖ розвинулося запалення тазостегнового суглоба. Цей новонароджений може залишитися інвалідом», - заявив експерт.

Довідка УНІАН. Міністерство охорони здоров`я України в березні-квітні 2008 року планує провести кампанію з імунізації проти кору і краснухи.

За словами заступника головного санітарного лікаря України Людмили МУХАРСЬКОЇ, додаткова імунізація пов`язана з могутнім інфекційним сплеском в 2006 році - тоді на кір захворіло понад 46 тисячі українців, п`ять - померли. Вона відзначила, що якщо не провести додаткову вакцинацію, вже через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих.

Планується вакцинувати додатково 8 мільйонів чол. віком від 15 до 29 років. Ці вікові межі обумовлені тим, що 90% з тих, хто хворів на кір минулого року, - дорослі люди, зазвичай, студенти.