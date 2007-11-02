Азаров знайшов для Ющенка ложку меду у бочці дьогтю

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ відзначає позитивні зрушення в тарифній ситуації у сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеній нараді з питань ситуації на ринку продовольчих товарів, яка проходить під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Вже є позитивні зміни. За дев`ять місяців цього року тарифи на ЖКП зросли лише на 4,2% проти 30% минулого року. І це за умови підвищення ціни на газ з 90 до 130 доларів», - сказав М.АЗАРОВ.

Нинішнього року, як наголосив перший віце-прем`єр-міністр, порівняно з минулим роком в 2,3 раза збільшено кількість грошових коштів на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, на нараді в Кабміні з питань ціноутворення В.ЮЩЕНКО заявив про свою стурбованість у зв`язку з високими темпами зростання цін та інфляції. Президент уточнив, що за 9 місяців цього року зростання цін на продовольчі товари становило 12,4%, а на послуги - 8,7%. В.ЮЩЕНКО нагадав, що в 2007 році рівень інфляції планувалося утримати на показнику 7,5%.

При цьому глава держави зазначив, що найвищими темпами зросли ціни на соняшникову олію (на 49%) при тому, що в 2006 році ціна знизилася на 2,4%; ціна борошна зросла на 28% проти 4% у 2006 році; ціна на яйця збільшилася на 18%, тоді як в 2006 році відзначалося її зниження на 21%.