Shell готова вкласти $6 млн у створення Українського інституту нетрадиційного газу

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації, таку заяву зробила сьогодні, 1 лютого, в Донецьку в ході «круглого столу» з обговорення реалізації проекту з видобутку вуглеводнів прес-секретар компанії Shell Ганна Думанська.

Вона також зазначила, що до процесу видобутку вуглеводнів буде залучено значну кількість суміжних галузей, що дасть додатковий поштовх у розвитку промислового сектора України.

Також зазначалося, що Shell проведе екологічну експертизу проекту щодо розробки родовищ газу щільних порід пісковиків, розвідку й видобуток якого компанія планує проводити на території Юзівської ділянки, розташованої на території Донецької та Харківської областей.

Як зазначив заступник голови Донецької обласної ради Олександр Кравцов, на сьогоднішній день регіональна влада, розуміючи стурбованість громадських організацій, звернулися до Міністерства екології та природних ресурсів із проханням дати роз'яснення про те, який із підписаних документів між Shell і «Надра Юзівська» можна виносити на громадське обговорення, оскільки необхідно розуміти, що документи містять, зокрема, конфіденційну інформацію комерційного характеру.

Зі свого боку менеджер зі зв'язків із органами державної влади компанії Shell Олексій Татаренко зазначив, що компанія готова обговорювати всі питання громадськості щодо розробки й видобутку вуглеводнів на Юзівській ділянці в режимі відкритого діалогу.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській та Донецькій областях.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.