Азаров знайшов плюси в мінусі і тішиться рясними снігопадами

Рясні снігопади в Україні цього тижня збільшують шанси на хороший урожай.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Звичайно, на тижні, що минає, чергові сюрпризи піднесла нам погода. Цього року вона незвично сніжна. Але в будь-якому мінусі є й плюси: чим більше снігу, тим вищі шанси на хороший урожай", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в інтерв'ю УНІАН заступник керівника українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що погодні умови останнім часом дозволяють говорити про прогнозне зростання врожаю озимих культур у 2013 році на 20-30%.