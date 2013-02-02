Реорганізацію Української академії банківської справи зупинено
Голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь заявляє, що реорганізацію Української академії банківської справи зупинено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
«Щойно зробив заяву: реорганізацію Української академії банківської справи зупинено. Академію в Сумах збережено», - зазначається на сторінці губернатора.
Ю.Чмирь також підкреслив: «Вступна кампанія 2013 року продовжується. За 7-10 днів ми чекаємо на представника Нацбанку України. Більше того, ми домовилися особисто із головою Нацбанку Ігорем Соркіним, що під час поїздки регіонами він завітає до Сум і поспілкується зі студентами та колективом».
Голова ОДА подякував викладачам, представникам громадських організацій, студентам, які підтримали академію.
На цю тему: У Сумах студенти академії протестують проти звільнення ректора
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у відповідності з розпорядженням Кабміну від 2006 року розпочав процес реорганізації Української академії банківської справи, який мав завершитися цього року шляхом об’єднання підпорядкованих йому вишів в Університет банківської справи у Києві. Студенти і викладачі УАБС у Сумах за підтримки громадськості рішуче виступили проти такого реформування, а також звільнення з посади ректора УАБС Анатолія Єпіфанова, провівши кілька акцій протесту.