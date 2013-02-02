Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Щойно зробив заяву: реорганізацію Української академії банківської справи зупинено. Академію в Сумах збережено», - зазначається на сторінці губернатора.

Ю.Чмирь також підкреслив: «Вступна кампанія 2013 року продовжується. За 7-10 днів ми чекаємо на представника Нацбанку України. Більше того, ми домовилися особисто із головою Нацбанку Ігорем Соркіним, що під час поїздки регіонами він завітає до Сум і поспілкується зі студентами та колективом».

Голова ОДА подякував викладачам, представникам громадських організацій, студентам, які підтримали академію.

На цю тему: У Сумах студенти академії протестують проти звільнення ректора

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у відповідності з розпорядженням Кабміну від 2006 року розпочав процес реорганізації Української академії банківської справи, який мав завершитися цього року шляхом об’єднання підпорядкованих йому вишів в Університет банківської справи у Києві. Студенти і викладачі УАБС у Сумах за підтримки громадськості рішуче виступили проти такого реформування, а також звільнення з посади ректора УАБС Анатолія Єпіфанова, провівши кілька акцій протесту.