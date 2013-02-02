"Незалежність" прокладає свою першу свердловину в Чорному морі

06:07, 02 лютого 2013
Суспільство
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Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Незалежність» 1 лютого розпочала буріння своєї першої свердловини на шельфі Чорного моря, повідомили УНІАН у прес-службі «Чорноморнафтогазу».

Бурова установка ”Незалежність” / Фото: з сайту lb.ua

Згідно з повідомленням, бурова установка веде роботи на Архангельському родовищі газу, за 60 кілометрів від Кримського узбережжя.

Наголошується, що роботи проводяться в рамках виконання виробничого плану компанії на 2013 рік, який передбачає збільшення видобутку природного газу на шельфі Чорного і Азовського морів на 40%, – до 1,65 млрд з 1,17 млрд кубометрів.

«У поточному році будуть завершені основні роботи з облаштування нових Одеського і Безіменного родовищ, продовжується дооблаштування Архангельського і Штормового», - зазначається у повідомленні.

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Довідка УНІАН. Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована і збудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році.

Оснащена найсучаснішим устаткуванням, і разом із СПБУ «Петро Годованець» стане найбільш високотехнологічною і потужною СПБУ в Чорноморському регіоні.

Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки.

За погодними умовами СПБУ може працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

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Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році почалися роботи з освоєння Одеського родовища, і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи були припинені. З цієї миті до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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