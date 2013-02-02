Ціна на квартири в Києві (по районах)

За даними порталу, в січні подорожчали квартири лише в Дарницькому районі – на 1,2%, до 11499 грн/кв. м. У решті районів Києва було зафіксовано зниження середніх цін: у Голосіївському – на 2,1%, до 16803 грн/кв. м, Деснянському, – на 1,2%, до 11331 грн/кв. м, Дніпровському, – на 0,04%, до 12835 грн/кв. м, Оболонському – на 1,7%, до 16967 грн/кв. м, Печерському – на 0,9%, до 24087 грн/кв. м, Подільському – на 2,1%, до 15990 грн/кв.м, Святошинському – на 0,9%, до 13030 грн/кв.м, Соломенському – на 0,6%, до 15534 грн/кв. м, Шевченківському, – на 1,1%, до 20015 грн/кв. м.

У січні однокімнатні квартири подорожчали на 0,9%, до 15056 грн/кв.м, двокімнатні, – на 0,1%, до 16421 грн/кв.м, трикімнатні, – на 0,3%, до 15989 грн/кв. м. А чотирикімнатні квартири подешевшали на 1,1%, до 18173 грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир у січні зменшилася на 2,3% щодо грудня і склала 17395 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі та грошовому вираженні зменшився відповідно на 2,9 і 3,1%.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правом березі, – 39%. Квартири, розташовані на Лівому березі, складають – 36% від загальної кількості, в центрі Києва – 25%. Збільшення кількості виставлених на продаж квартир спостерігалося лише в центрі Києва (на 3,6%).

У загальному обсязі пропозиції 1-кімнатні квартири займають 22%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 36% і 4-кімнатні – 10%.

У звіті проаналізовано 17395 квартир на вторинному ринку житла Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в 2012 році знизилася на 5% - до 16,13 тис. грн/кв. м.

За оцінками консалтингової компанії SV Development, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 4,24% (78 дол.) – до 1 916 дол./кв. м.

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Середня вартість житла на первинному ринку Києва в січні 2013 року знизилася на 0,1% порівняно з груднем 2012 року - до 13 тис. 469 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік (із січня 2012 р.) ціни на квартири в новобудовах Києва збільшилися на 2,23%.

Аналітики порталу зазначили, що в січні житло економ-класу зросло в ціні на 0,5% - до 9 962 грн/кв. м, бізнес-класу – на 0,9%, до 15 414 грн/кв. м, преміум-класу – на 1,96%, до 21 460 грн/кв. м.

«Зниження середніх цін на житло в столиці при зростанні показників у всіх сегментах пояснюється зміною структури виставлених на продаж об'єктів. У січні 2013 року були зняті з продажу декілька об'єктів преміум-класу й додані економ-класу, й це вплинуло на зниження середніх цін на квартири», – пояснили аналітики порталу.

За даними порталу, в січні до продажу пропонувалися квартири 62 операторами в 131 об'єкті.

Пропозиція квартир у січні в загальній площі й грошовому виразі на ринку новобудов Києва знизилася на 1,6% і на 1,65% відповідно щодо грудня 2012 року. В структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу (60%), новобудови бізнес-класу становлять 27% від загальної кількості, преміум-класу – 13%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, а преміум-класу - зменшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», ціни на квартири в новобудовах Києва в 2012 році зросли на 2,3% - до 13,48 тис. грн за кв.м.

За оцінками консалтингової компанії «SV Development», на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 6,62% (107 дол.) – до 1 723 дол./кв. м.