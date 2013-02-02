Завтра в Україні - сніг, дощ і +6°С

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 лютого буде хмарно, йтиме мокрий сніг і дощ, на Закарпатті та Прикарпатті сильні опади, вдень в Карпатах і Закарпатті дуже сильні; у південній частині, а вночі і в східних областях без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця. У південній частині, центральних, східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, місцями, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м/с, в Криму вдень подекуди 25 м/с.

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Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла (на заході близько 0°), у південних областях 5-10° тепла; у Криму вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області завтра хмарно. Мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Столиці йтиме мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.