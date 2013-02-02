ДАІ радить не їхати в Закарпаття через Латірський перевал

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у зв’язку з великою кількістю мокрого снігу та хуртовинами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху управлінням ДАІ Закарпатської області введене регулювання в ручному режимі проїзду великовантажних транспортних засобів на 702 – 717 кілометрах дороги «Київ – Чоп» (Латірський перевал).

Для забезпечення безперешкодного проїзду на вказаній ділянці задіяно 10 одиниць дорожньої техніки та 14 працівників Державтоінспекції.

ДАІ рекомендує водіям великовантажного транспорту, з метою уникнення створення заторів за можливості утриматися від поїздок у цьому напрямку та перечекати негоду у пунктах придорожнього сервісу або на спеціальних майданчиках для відстою транспорту.