У київському метро спіймали злодія

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на станції «Хрещатик» до інспектора патрульної служби Лінійного управління звернувся 46-річний громадянин, який виявив відсутність особистих речей.

Чоловік, який приїхав в столицю у відрядження, після проїзду кількох станцій в метрополітені, вийшовши з вагону потягу, помітив відсутність паспорту, пенсійного посвідчення, квитків на потяг та грошей. Чоловік одразу ж звернувся до постового міліціонера, який чергував на станції.

Молодший сержант міліції розпитав потерпілого про подробиці та передав всю інформацію працівникам карного розшуку.

У свою чергу працівники карного розшуку Лінійного управління одразу ж розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, і на іншій станції столичного метрополітену затримали 23-річного місцевого мешканця, в якого виявили документи, які йому не належали. Їх було вилучено як речові докази.

Слідчим відділом Лінійного управління в метрополітені цю подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.