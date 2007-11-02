Бойко прогнозує зростання цін на російське ядерне паливо для України

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО прогнозує зростання цін на ядерне паливо для українських атомних електростанцій, що закуповується в Російській Федерації, в 2008 році на 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань ціноутворення.

«Перш за все, ми повинні піти за оптимістичним, на наш, погляд сценарієм, із закупівлі ядерного палива у наших російських партнерів - це приблизно 25% збільшення ціни. Враховуючи вартість палива в собівартості електроенергії, що вироблюється нашими АЕС, це для нас поріг, який є недостатньо чутливим, і ми на це розраховуємо», - сказав Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, в даний час монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. ДП НАЕК «Енергоатом» - енергогенеруюча компанія України, що експлуатує всі діючі АЕС країни: Запорізьку, Хмельницьку, Рівненську і Південно-Українську. Україна займає 5-е місце в світі за часткою енергії, що виробляється АЕС, в загальному енергобалансі (46,9% за підсумками 2006 року).

Відповідно до узгодженого «Енергоатомом» і «ТВЕЛ» графіком, всього в 2007 році планувалося здійснити 11 поставок СЯП для 1-го, 2-го, 3-го і 5-го енергоблоків Запорізької АЕС, 1-го і 2-го Рівненської АЕС, 1-го і 2-го Хмельницької АЕС, а також для 1-го, 2-го і 3-го енергоблоків Південно-Української АЕС. Ще 4 поставки «ТВЕЛ» заплановані в першій половині 2008 року для 4-го і 6-го енергоблоків Запорізької АЕС, а також для 3-го і 4-го Рівненської АЕС. Таким чином, в 2007 - першій половині 2008 року планується освіжити паливо на всіх 15 енергоблоках, що експлуатуються «Енергоатомом».