Ющенко зробив серйозну пропозицію голові Нацбанку

В Україні монетарна складова в показнику інфляції знаходиться на рівні 1,5% .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань цінової політики.

«Керуючись статистикою, оцінюється монетарний вплив на сьогоднішній рівень інфляції – 1,5 пункта з 8,6», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент запропонував голові правління Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ за короткий час вжити заходів для локалізації монетарного впливу на показник інфляції.

«Національний банк, на мій погляд, зобов`язаний сьогодні вжити заходів для тактичного впливу на ситуацію в рамках своєї компетенції. Ми повинні відчути, що Національний банк разом із Антимонопольним комітетом, галузевими міністерствами, місцевими адміністраціями та урядом здатні сформувати спільний пакет швидких справ для вирішення проблеми», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція у вересні проти серпня ц.р. становила 2,2%, у січні-вересні (до грудня минулого року) - 8,6%. Інфляція у вересні 2007 року проти вересня 2006 року становила 14,4%, у січні-вересні 2007 року проти січня-вересня 2006 року - 11,9%.