Українці заробляють у 26 разів краще, ніж працюють?

Темпи зростання зарплати в Україні в 26 разів перевищують темпи зростання продуктивності праці - Азаров

Київ. 2 листопада. УНІАН. Темпи зростання реальної заробітної плати в Україні в 26 разів перевищують темпи зростання продуктивності праці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні на розширеній нараді в Кабінеті Міністрів щодо ситуації з ціноутворенням.

У зв`язку з цим, на думку М.АЗАРОВА відбувається звуження потенціалу розвитку економіки через недостатню увагу до інвестиційної складової і прискорення зростання імпорту. «Саме через таку структурну деформацію у нас, починаючи з 2005 року, відбувається випереджаюче зростання імпорту над експортом. При цьому імпортуються товари, які могли б вироблятися і в Україні, якби своєчасно реалізовувалися інвестиційні плани підприємств з впровадження нових технологій і розширення асортименту продукції», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також вважає, що надмірна соціалізація бюджету лише тимчасово вирішує завдання підвищення добробуту населення, оскільки це не базується на адекватному розширенні обсягів виробництва і підвищенні продуктивності праці.