Конституційний суд відмовився прийняти у Ющенка позов

Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження за поданням Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності рішень Кабінету Міністрів про зміни у складі Національної комісії регулювання зв`язку і підпорядкування її уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Зокрема, КС відмовив у відкритті провадження щодо постанов Кабміну, згідно з якими Олег ГАЙДУК був звільнений з посади голови НКРЗ і замість нього було призначено Володимира ЗВЄРЄВА; затверджено положення про НКРЗ; щодо розпоряджень про звільнення члена НКРЗ Сергія АПАСОВА і призначення замість нього Надії КОСТРИБИ.

Як повідомлялося, 25 липня Кабмін затвердив постанову щодо положення про НКРЗ, відповідно до якої перепідпорядкував координацію діяльності комісії від Президента уряду.

15 серпня указом N708/2007 В.ЮЩЕНКО скасував цю постанову.

15 серпня указом Президента N708/2007 припинена дія постанов Кабміну від 21 березня, якою О.ГАЙДУКА звільнено з посади голови НКРЗ і В.ЗВЄРЄВ призначено головою НКРЗ; розпоряджень Кабміну від 12 травня, яким звільнено члена НКРЗ С.АПАСОВ і призначено членом НКРЗ Н.КОСТРИБУ.