Чоловіка, який вступився за 17-річного хлопця, забили ногами до смерті

У місті Хотин Чернівецької області чоловіка, який захистив від побиття 17-річного хлопця, молодики забили ногами до смерті.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, близько першої години ночі 1 листопада троє невідомих вчинили бійку зі своїм 17-річним товаришем. 53-річний чоловік, який проходив по вулиці, зробив хуліганам зауваження. Молодики одразу кинули свою жертву і "переключились" на перехожого, якого повалили і почали бити ногами. У результаті побиття хулігани зламали чоловіку грудну клітку і пошкодили внутрішні органи, що й спричинило смерть.

Як йдеться у повідомленні ЦЗГ УМВС у Чернівецькій області, труп 53-річного чоловіка виявили ранку на одній із вулиць міста Хотин. На місце події виїхало керівництво УМВС, співробітники карного розшуку обласного апарату та місцеві оперативники. За кілька годин за підозрою у вбивстві співробітники міліції затримали 22-річного та двох 17-річних місцевих жителів.

Також правоохоронці встановили, що старший із затриманих й раніше притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 127 Кримінального кодексу України – катування.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Згідно з цією статтею за такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.