Ющенко вручив Аді Роговцевій Орден Держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив народній артистці Аді РОГОВЦЕВІЙ Орден Держави.

Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія нагородження відбулася сьогодні у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка у Києві під час бенефісу А.РОГОВЦЕВОЇ. Захід був присвячений її 70-річчю.

Вітаючи ювілярку, Президент сказав: «Слова, які я скажу, неоригінальні, тому що їх можуть повторити мільйони людей – Ада Миколаївна, я Вас люблю».

Він подякував А.РОГОВЦЕВІЙ за її творчість, «яка допомагає людям розібратися, що є добре і що є недобре, де гідне, де достойне». Президент назвав спектаклі та фільми за участю акторки «школою вдосконалення і чудовим компліментом українській нації».

Як повідомлялося, у липні глава держави підписав Указ про присвоєння А.РОГОВЦЕВІЙ звання Героя України із врученням Ордена Держави. Як зазначалося у документі, народна артистка удостоєна високої нагороди «за самовіддане служіння Україні на ниві театрального та кіномистецтва, утвердження ідеалів духовної краси, людської гідності і добра, багаторічну подвижницьку творчу діяльність».