Австрійці ходитимуть у білоруських валянках

Білоруський виробник валянок РУП "Сміловичівська валяльно-повстяна фабрика" цього року планує почати експорт своєї продукції до Австрії, повідомив директор підприємства Василь Сабан.

Вже в листопаді до Австрії поїде перша пробна партія з 1,5 тисяч валянок.

"Підприємство уклало попередні угоди про постачання з трьома австрійськими компаніями. Першу дослідну партію Сміловичівська фабрика збирається відправити до Австрії вже в листопаді за домовленістю з компанією "Тканини Фохлер", - повідомив директор підприємства.

Гордістю фабрики є валянки з художньою аплікацією, які й купили австрійські компанії. "Напівгрубововняні валянки з обробкою, аплікацією і ПЕТ-підошвою виготовляються вручну щорічними партіями не більше 1,5 тисяч штук. Це наша гордість", - сказав директор.

Як вважає Сабан, продукція підприємства може зацікавити і мешканців скандинавських країн.

До кінця року на фабрику надійде нова італійська виробнича лінія, яка дасть змогу підшивати до взуття і поліуретанову підошву. 2008 році 50% сміловичівських валянок виготовлятимуться з такими підошвами і з напівгрубої вовни. Ця продукція буде розрахована в першу чергу на експорт, зазначив директор.

РІА "Новости"