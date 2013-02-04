Україна пасе задніх у рейтингу найбільш інноваційних країн світу

Як з'ясував Кореспондент.biz, інноваційність країни вимірювалася згідно семи критеріїв. Серед них: інтенсивність дослідних і конструкторських робіт (R&D); рівень розвитку високих технологій; кількість дослідників; рівні продуктивності праці та освіти, ефективність промисловості і патентна активність.

За рівнем інтенсивності досліджень Україні дісталося 37 місце, продуктивності праці - 69, концентрації високих технологій - 47, кількості вчених - 39, продуктивності промисловості - 34, рівню освіти - 6, а патентної активності - 17.

Варто відзначити, що перше місце в рейтингу дісталося США, другий рядок отримала Південна Корея, третій - Німеччина, четвертий - Фінляндія, а п'ятою стала Швеція. Україна опинилася між Грецією (41) і Болгарією (43).

У свою чергу, Росія виявилася на 14-му рядку списку, а Польща - на 30-му.

В кінці списку опинилися Південна Африка (50), Білорусь (49) і Македонія (48).

Раніше повідомлялося, що журнал The Economist представив рейтинг країн, що володіють найбільшим потенціалом в середньостроковій перспективі. У цьому списку Україна займає один з найнижчих рядків, випередивши лише Кенію і Нігерію.