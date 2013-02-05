На Печерську прикрили бордель

У Печерському районі Києва співробітники відділу зі злочинами проти моралі припинили роботу борделю, який організував 35-річний мешканець Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, затриманий чоловік розповів оперативникам, що штат повій постійно змінював. Охочих працювати з ним підбирав на вулиці. Як правило, це були дівчата, що вже мали досвід роботи в секс-індустрії. Спочатку працівниці лише надавали сексуальні послуги. Половину від свого заробітку вони віддавали затриманому за пошук клієнта, квартиру та охорону. Вартість однієї години послуг коштувала близько 1 тис. грн.

Крім того, для постійних перевірених клієнтів організатор борделю пропонував додаткову послугу - відеозйомку з подальшою обробкою. В середньому година інтимних послуг зі зйомкою коштувала 1,5 тис. грн.

Слідчим відділом Печерського райуправління міліції розпочато кримінальне провадження за статтями 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» і ст. 301 «Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» Кримінального кодексу України.