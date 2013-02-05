Депутата, затриманого за хабарі, відпустили під заставу

Про це УНІАН повідомили в судовій адміністрації Полтавської області.

За їхніми даними, відповідно до рішення суду, сума застави становила 80 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня, прокурор Полтавської області повідомив депутата Кременчуцької міської ради про підозру в скоєнні ним злочину за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане із вимаганням) КК України.

Наразі задокументовано понад 10 фактів отримання депутатом і його двома спільниками хабарів на загальну суму близько 70 тис. грн за видачу дозволів на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках.

1 лютого Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення про арешт депутата міської ради.