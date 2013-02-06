ЗАЗ відновлює виробництво авто

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, «після місяця роботи в черговому режимі Запорізький автомобілебудівний завод відновив виробництво автомобілів».

Згідно з повідомленням, першу партію готових автомобілів 2013 року планується здати на початку другої декади лютого.

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На сьогоднішній день на заводі, за даними прес-служби, вже працюють заготовча ділянка пресового цеху, арматурне виробництво і цех пластмасових виробів, на заповнення потоку і вихід на виробничий темп працює зварювальний цех. Сьогодні, 6 лютого, почав роботу цех забарвлення, конвеєр складального цеху почне роботу 8 лютого.

«У виробництві в даний момент перебувають автомобілі Sens, Lanos, Vida, Forza для внутрішнього ринку, модель Chery А13 для експорту до РФ і машинокомплекти для велико вузлового складання автомобілів Chance для ринку Казахстану», - повідомили у прес-службі, відзначивши, що поки що ПАТ «ЗАЗ» працює в одну зміну.

План виробництва на 1-й квартал становить 4 тисячі автомобілів.

У 2013 році ПАТ «ЗАЗ» планує виробити близько 30 тисяч автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів на ПАТ «ЗАЗ» було повністю припинене більш як місяць тому. Як причину зупинки виробництва представники підприємства називали зміну законодавства в РФ - введення Росією з 1 вересня 2012 року утилізаційного збору.

У 2011 році «ЗАЗ» збільшив випуск автомобілів на 33,9% порівняно з 2010 р. – до 60 862 одиниць.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» – найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, забарвленням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

У структуру корпорації входить більш як 400 автосервісних підприємств у всіх регіонах України, дистриб'юторські та дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.