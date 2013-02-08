На Закарпатті затримали чоловіка з діамантовою рукою

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними правоохоронців, молодик замовив номер у готелі, але обурився поведінкою працівників, вчинив скандал, викликав таксі і, навіть не вимагаючи повернути наперед виплачені за проживання гроші, виїхав з готелю.

“Здивувало власників готелю те, що їхній постоялець мав забинтовану руку, яка ще при його поселенні була здоровою та неушкодженою”, - зазначили у міліції, наголосивши, що після від’їзду молодого чоловіка власник готелю виявив зникнення зі своєї кімнати золотих перстнів з діамантами, які він збирав для колекції не одне десятиліття.

Молодика було затримано в одному з нічних клубів. На момент затримання він вже не мав на руці гіпсу, проте персні були на його пальцях. “При появі правоохоронців найдорожчий із перстнів крадій намагався проковтнути, аби все ж таки залишити його собі”, - зазначили в міліції.

Під час перевірки по базі даних з’ясувалося, що крадіжками молодий чоловік займається з 9 років, і за це відбув уже 6 років покарання у місцях позбавлення волі.

Стосовно затриманого відкрито провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.