Нью-Йорк кілька годин виживає під сніговим буревієм

Громадський транспорт працював вдень за розкладом, у школах тривали заняття, ділове життя також не було порушене, передає кореспондент РІА "Новости".

Шар снігового покриву на 18:00 за місцевим часом досяг у Нью-Йорку майже сімох сантиметрів при плюсовій температурі повітря. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що через зіткнення атмосферних фронтів - одного боку з Арктики, а іншого з Атлантики - напрямок снігового шторму залишається мало передбачуваним, буран може зависнути над мегаполісом, а може піти на північ.

Вночі очікуються перебої громадського транспорту, хоча всі мости і тунелі відкриті. Блумберг скасував у суботу всі дитячі заходи, закликавши городян до першої години дня не залишати без крайньої потреби свої будинки. За його розпорядженням, служба допомоги бездомним патрулює вулиці, пропонуючи тимчасові сховища.

В епіцентрі стихії опинилися розташовані на північ від Нью-Йорка штати Коннектікут, Род-Айленд і Массачусетс. Влада останнього наказала в п'ятницю після 4 годин дня припинити автомобільний рух за винятком службового транспорту. У Массачусетсі в п'ятницю були закриті всі школи, на Бостон може обрушитися рекордний снігопад, з шаром снігу понад 60 сантиметрів.

Авіакомпанії заздалегідь скасували понад 4,7 тисячі рейсів у п'ятницю на території всіх штатів, які опинилися у владі снігової стихії. За даними USA Today, наразі близько 1200 будинків у штаті Коннектикут відрізані від електрики.