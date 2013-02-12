ЗМІ: План «покращення» від Кабміну гарантовано забезпечить зростання податків

Завтра уряд планує затвердити програму активізації економіки на 2013-2014 роки, що містить ключові ініціативи, які стосуються підвищення конкурентоспроможності, поліпшення інвестиційних умов, підтримки національного виробника та експорту, а також імпортозаміщення, повідомляє Комерсант.

План уряду з активізації економіки в 2013-2014 роках, який передбачає бюджетне фінансування обсягом 180 млрд грн, більше не містить жодної фіскальної норми, яка може стимулювати економічний розвиток.

Більшість запропонованих Кабміном заходів підтримки галузей були виключені в ході доопрацювання програми, перетворивши документ в декларацію про наміри. У ньому залишилися тільки ті норми, які гарантовано забезпечать зростання податкових платежів.

Влада планує домагатися підвищення конкурентоспроможності економіки за рахунок нових податкових заходів. Уряд наполягає на оптимізації податкових пільг у 2013 році, в першу чергу ПДВ та податку на прибуток - загальним обсягом 15-20 млрд грн.

За місяць обговорення документа з бізнесом оцінка економічного ефекту знизилася вдвічі - до 6-8 млрд грн. "Скасовуються пільги, якими ми дуже пишалися, - каже народний депутат, почесний президент індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршфельд (Партія регіонів). - Перелік не зазначений, але я так розумію, що скасують пільги сільгоспмашинобудуванню і енергозберігаючим технологіям".

Виконавчий директор асоціації суднобудівників "Укрсудпром" Юрій Алексєєв стверджує, що його галузь отриманими пільгами, наприклад з податку на прибуток, і так практично не користується, оскільки галузь збиткова. Відмова від пільг в авіабудуванні несе ризики збільшення собівартості продукції і втрати клієнтів, додає директор з корпоративних зв'язків компанії "Мотор Січ" Володимир Семенов.

З травня 2014 року буде введено загальне декларування доходів фізичних осіб та їх легалізація допомогою нульової декларації (додатково 1 млрд грн надходжень податків). В уряді також налаштовані на зниження навантаження на фонд оплати праці - у II півріччі буде зменшена ставка ЄСВ і розширена шкала прогресивного оподаткування доходів фізосіб.

Конкретного розміру нових ставок в програмі немає, але раніше Державна податкова служба пропонувала зниження ЄСВ до 15%, а депутати Верховної ради - до 18%. Поряд з цим буде збільшена відповідальність роботодавців за несвоєчасну виплату зарплати. "Адміністративний і Кримінальний кодекси вже передбачають її. Із загального обсягу заборгованості по зарплаті борги приватного сектору складають менше чверті", - пояснює заступник голови ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник.

Не обіцяють більше в Кабміні й удосконалення механізму відшкодування ПДВ експортерам. Найбільше не пощастило суднобудівникам. В уряді вирішили відмовитися від їх держпідтримки, яка передбачала держгарантії кредитування і збільшення держзамовлення.

Ця ж доля спіткала і авіаційну промисловість. З 13 умовно стимулюючих заходів в програмі залишилася лише одна - створення потужностей для збільшення виробництва шасі літаків Ан-140 і Ан-148. Ні держзамовлення, ні держгарантій, ні доступного кредитування для лізингових компаній, ні заборони на імпорт літаків-аналогів, термін експлуатації яких перевищує 10 років, галузь так і не дочекалася. Всі ці заходи вилучені уже на стадії розробки програми.

В умовах складного виконання держбюджету ні Мінфін, ні Міндоходов не схвалять жодної норми, яка призведе до скорочення доходів казни або зростання витрат. У програмі залишилися тільки норми, які збільшать податкові надходження.