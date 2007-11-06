Поліція впіймала головного боса італійської мафії (фото)
08:49, 06 листопада 2007Суспільство
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Сальваторе Ло Пікколо ховався 20 років
|Фото АР
Разом із ним затримали ще трьох осіб, серед них і син ватажка - Сандро. Члени "Коза Ностри" з`їхалися на зустріч до приміської вілли барона біля Палермо - там їх і затримали правоохоронці. Це - найнебезпечніші італійських мафіозі - твердять представники поліції. Операція правоохоронців збіглася із днем пам`яті жертв Мафії, який відзначають 5 листопада.
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