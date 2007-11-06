Поліція впіймала головного боса італійської мафії (фото)

08:49, 06 листопада 2007
Суспільство
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Сальваторе Ло Пікколо ховався 20 років

Фото АР
Лідера найбільшого злочинного угруповання Італії затримали правоохоронці. Сальваторе Ло Пікколо піймали на 20-у році його переховування від поліції. 

Разом із ним затримали ще трьох осіб, серед них і син ватажка - Сандро. Члени "Коза Ностри" з`їхалися на зустріч до приміської вілли барона біля Палермо - там їх і затримали правоохоронці. Це - найнебезпечніші італійських мафіозі - твердять представники поліції. Операція правоохоронців збіглася із днем пам`яті жертв Мафії, який відзначають 5 листопада.

5 канал

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