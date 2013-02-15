У Новоград-Волинському пам’ятник Леніну пав жертвою поступу нації вперед

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосувала більшість депутатів Новоград-Волинської міської ради.

Рішення про знесення пам’ятника В. Леніну ініціювали депутати від ВО "Свобода" та місцеві жителі, які провели мітинг під стінами міськради під час її роботи.

У мітингу взяли участь понад 100 чоловік, серед яких члени ВО «Свобода» та жителі Новоград-Волинського.

«Ми наголосили на тому, що ми, свободівці, поважаючи право старшого покоління на власну думку відносно історії Радянського Союзу водночас мусимо пам’ятати про те, що коли мертві хапають за ноги живих, поступу нації вперед не відбувається. У нас, українців, є свої герої, власна історія і ми будемо її повертати» - заявив журналістам після сесії голова Житомирської обласної організації ВО «Свобода» Сидір Кізін.

«Дана подія хоч і запізнилася на двадцять два роки, але засвідчила те, що свідомість людей звільняється від колоніального мороку»,- додав він.