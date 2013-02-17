В ресторані в центрі Києва вибухнув газовий балон: 4 постраждалих
17:06, 17 лютого 2013Суспільство
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У центрі Києва від вибуху газового балону в ресторані постраждало 4 людей.
У центрі Києва внаслідок вибуху газового балону в ресторані «Апрель», розташованому на вулиці Великій Васильківській, за попередніми даними, постраждало 4 людей.
Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, інцидент стався по обіді. На місці пригоди працюють оперативні служби, які з’ясовують причини та обставини надзвичайної події.
Про стан здоров’я постраждалих наразі не повідомляється.
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