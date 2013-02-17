В ресторані в центрі Києва вибухнув газовий балон: 4 постраждалих

У центрі Києва внаслідок вибуху газового балону в ресторані «Апрель», розташованому на вулиці Великій Васильківській, за попередніми даними, постраждало 4 людей.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, інцидент стався по обіді. На місці пригоди працюють оперативні служби, які з’ясовують причини та обставини надзвичайної події.

Про стан здоров’я постраждалих наразі не повідомляється.