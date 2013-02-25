«Операція «Арго» стала кращим фільмом року (фото)

07:03, 25 лютого 2013
Суспільство
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Оскар за "Кращий фільм" отримує фільм Бена Аффлека «Операція "Арго"». 

Нагадаємо, раніше в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення престижних премій "Золотий глобус". Кращим фільмом року, на думку Асоціації іноземної преси в Голлівуді (HFPA), став трилер "Операція Арго" (Argo), а його творець Бен Аффлек удостоєний статуетки "Золотий глобус" як кращий режисер.

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