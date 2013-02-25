«Операція «Арго» стала кращим фільмом року (фото)

Нагадаємо, раніше в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення престижних премій "Золотий глобус". Кращим фільмом року, на думку Асоціації іноземної преси в Голлівуді (HFPA), став трилер "Операція Арго" (Argo), а його творець Бен Аффлек удостоєний статуетки "Золотий глобус" як кращий режисер.