Світовий банк назвав впровадження кадастру основним досягненням України
Наполеглива робота Державного агентства земельних ресурсів України мала вирішальне значення для досягнення цілей проекту.
Про це повідомляє сайт Світового банку, група фахівців якого з 11 по 20 лютого 2013 р. перевіряла хід виконання заходів в рамках спільного Проекту Уряду України і Банку з розбудови земельного кадастру.
Основними досягненнями України Світовий Банк назвав оновлення картографії та запровадження електронного земельного кадастру (ред. - Національної кадастрової системи). В рамках проекту здійснювалось безпосереднє фінансування аерофотозйомки, розробки ортофотокарт та індексних кадастрових карт на всю територію України, зазначається в повідомленні. Таким чином за оцінками Світового Банку в Україні була створена найбільша кадастрова карта Європи.
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови пан Чімяо Фан вважає, що електронний кадастр, який запрацював в Україні з 1 січня 2013 року збільшить прозорість і безпеку в сфері земельних відносин. Зокрема він зазначив «Електронний кадастр є вельми важливим для звичайних громадян, бо вони можуть зареєструвати земельну ділянку набагато швидше і з меншими витратами. Це збільшує прозорість та безпеку».
Як повідомлялося раніше, в своєму інтерв’ю УНІАН голова Держземагентства Сергій Тимченко заявив, що єдина автоматизована система земельного кадастру є запорукою прозорості земельних відносин в країні.
«Раніше рішення про виділення тієї чи іншої ділянки землі, технічна документація зберігалися «під сукном», в глибокій таємниці, до якої мали доступ тільки «обрані». Зараз, коли вся інформація лежить у відкритому доступі, провернути якусь аферу практично нереально - адже все на виду. Відійшовши від паперових архівів, ми позбавилися безлічі зловживань», зазначив Тимченко.