Світовий банк назвав впровадження кадастру основним досягненням України

Про це повідомляє сайт Світового банку, група фахівців якого з 11 по 20 лютого 2013 р. перевіряла хід виконання заходів в рамках спільного Проекту Уряду України і Банку з розбудови земельного кадастру.

Основними досягненнями України Світовий Банк назвав оновлення картографії та запровадження електронного земельного кадастру (ред. - Національної кадастрової системи). В рамках проекту здійснювалось безпосереднє фінансування аерофотозйомки, розробки ортофотокарт та індексних кадастрових карт на всю територію України, зазначається в повідомленні. Таким чином за оцінками Світового Банку в Україні була створена найбільша кадастрова карта Європи.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови пан Чімяо Фан вважає, що електронний кадастр, який запрацював в Україні з 1 січня 2013 року збільшить прозорість і безпеку в сфері земельних відносин. Зокрема він зазначив «Електронний кадастр є вельми важливим для звичайних громадян, бо вони можуть зареєструвати земельну ділянку набагато швидше і з меншими витратами. Це збільшує прозорість та безпеку».

Як повідомлялося раніше, в своєму інтерв’ю УНІАН голова Держземагентства Сергій Тимченко заявив, що єдина автоматизована система земельного кадастру є запорукою прозорості земельних відносин в країні.

«Раніше рішення про виділення тієї чи іншої ділянки землі, технічна документація зберігалися «під сукном», в глибокій таємниці, до якої мали доступ тільки «обрані». Зараз, коли вся інформація лежить у відкритому доступі, провернути якусь аферу практично нереально - адже все на виду. Відійшовши від паперових архівів, ми позбавилися безлічі зловживань», зазначив Тимченко.